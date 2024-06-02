وزير التجارة الصيني يتهم الاتحاد الأوروبي بالعمل على قمع الشركات الصينية

اتهم وزير التجارة الصيني وانج وينتاو، الاتحاد الأوروبي بالعمل على "قمع" الشركات الصينية.

وقال إن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل حماية المصالح المشروعة لشركاتها إذا استمرت تلك التصرفات، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاحد.

وقال وزير التجارة الصيني في اجتماع مائدة مستديرة عقد ببرشلونة أمس السبت مع ممثلين عن شركات صينية تعمل في إسبانيا، إن الاتحاد الأوروبي يستخدم روايات زائفة، مثل "القدرة الزائدة" و"المنافسة غير العادلة"، لبدء تحقيقات بشأن المنتجات الصينية، مثل السيارات الكهربائية وقاطرات السكك الحديدية، وذلك بحسب ما ورد في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد.

وأكد وانج، أن تصرفات الاتحاد الأوروبي أدت إلى تزايد مخاطر الاحتكاك الاقتصادي والتجاري بين الصين وأوروبا، مضيفا أن الصين تأمل في التعامل مع الأمور بطريقة صحيحة من خلال الحوار والتشاور ومواجهة المخاوف المعقولة للجانبين، وتجنب تصعيد التوترات.