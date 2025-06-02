الداخلية السعودية: عقوبات تصل إلى 100 ألف ريال على الحج دون تصريح

قال العقيد طلال عبد المحسن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إنّ الوزارة تعمل على توفير الراحة والأمن لحجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات لهم، موضحًا أن المنظومة بالكامل تعمل لهدف واحد وهو أمن وسلامة الجميع.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية آية عبد الرحمن موفدة قناة «إكسترا نيوز»، أن المملكة العربية السعودية - ممثلة بوزارة الداخلية - أعلنت عن أنظمة وتعليمات الحج والعقوبة لمن يخالفها، بعقوبة تصل إلى 20 ألف ريال للذي يحاول من المقيمين أو الزائرين أو المتسللين أو المواطنين بمحاولة الحج أو أداء الحج دون تصريح.

وأشار إلى عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لمن يحاول نقل أو قام بنقل المخالف وعدم دخول المملكة لمدة عشرة سنوات للمقيم والزائر من الوافدين بعد تنفيذ العقوبة.

وتابع: «من يحاول أداء الحج يعاقب بـ20 ألف ريال، والناقل يعاقب بـ100 ألف ريال، ولكن ماذا عن شخص حاول إيواء أو قام بإيواء شخص حاول الحج دون تصريح؟! سيعاقب بـ100 ألف ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، والمركبة التي تم المحاولة عليها بنقل المخالف، فإنه بأمر قضائي يتم طلبها للمصادرة».

وأوضح أن الهدف الرئيسي من الحديث عن هذه العقوبات هو أمن الحجاج وأمن من يأتي للمملكة، مشددًا على أن الجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة مستمرة كل عام لحماية الحجاج.