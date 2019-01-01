مؤتمر صحفي حاشد لنجوم ٣ أيام في الساحل بجدة

أعرب الفنان محمد هنيدي، عن سعادته البالغة بتقديم العروض في المملكة، مؤكدا أن الجمهور السعودي حالة خاصة ومحب للمسرح وعلاقته به قديمة ووثيقة خلال المسرحيات المختلفة التي قدمها علي مدار مشواره.



من جانبه، أبدي المهندس رائد أبوزنادة، المشرف العام على موسم جدة سعادته بإستضافة الفنان محمد هنيدي على المسرح العربي في منطقة أبحر، إحدى وجهات الموسم الرئيسية، بعد غيابٍ دام لأكثر من ١٦ سنة، مشيرا أن المسرح العربي سيحتضن المسرحية الكوميدية "3 أيام في الساحل"، التي يقدمها "هنيدي" ونجوم مصر، بالإضافة إلى مسرحيتين أخريين ضمن أجندة هذا الموسم، من أجل تعزيز الدور الكبير الذي يبنيه المسرح في المشهد الثقافي السعودي والعربي بشكلٍ عام، خاصة مع الشعبية الواسعة التي يتمتع بها هذا الفن لدى الجمهور العربي، الذي ارتبط بالمسرح منذ زمنٍ بعيد.



وأوضح "ابوزنادة" أن مسرحية "٣ أيام في الساحل"، ستعرض للمرة الأولى في المملكة، بعد أن لاقت رواجاً واسعاً في الأوساط المصرية والعربية المهتمة بالمسرح الحديث، معربا عن شكره وتقديره إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، على دعمه المستمر للموسم، وجهوده التي تسهم في إنجاحه وإثراء فعالياته.



وأكد المخرج مجدي الهواري الشريك المؤسس والمشرف الفني لـ"كايرو شو" المنتجة لمسرحية "٣ أيام في الساحل"، أن نفاذ تذاكر المسرحية خلال نصف ساعة من طرحها للجمهور يعد علامة قوية علي نجاح الموسم واختيار موفق لنوع الفاعليات والجمهور المتشوق للمسرح في السعودية.



وقال الهواري: "تحدثت كثيرا عن الحلم الذي راودني لإعادة بريق ورونق المسرح المصري العظيم بشكله الجديد بعد سنوات عجاف كان المسرح شبه غائب، والحقيقة أن كرم المولي عز وجل في تجربتنا كان أكبر بكثير مما حلمنا به، وعملنا من اجله بتفاني ودأب شديد علي مدار الفترة الماضية منذ أن كان الحلم مجرد حلم وحتي أصبح واقعا جميلا رسم ملامحه معنا الجمهور المصري والعربي من اللحظة الأولي في القاهرة وحتي قبل أن نصل إلي المملكة العزيزة علي قلوبنا جميعا.



وأضاف "الهواري"، أن اختيار جدة لتكون أولي المحطات الخارجية لمسرحية "٣ أيا في الساحل"، رغم العروض الكثيرة التي ندرسها لم يكن مصادفة، فنحن والجميع نلمس اليوم النهضة الثقافية الجبارة التي تشهدها المملكة العربية السعودية مؤخرا، والتي نجحت أن تحقق في أشهر قليلة ما استغرقته دول أخرى في سنوات طويلة، ولذا أقول بثقة كبيرة إن السعودية سيكون لها دور كبير في صناعة الفن العربي في ظل تلك النهضة الجبارة، مشيدا بالإعجاز الذي شهده بنفسه في القدرات الإبداعية، قائلا: "الفن السعودي قادم بسرعة الصاروخ".



فيما قال الفنان بيومي فؤاد: نعرف الجمهور السعودي جيدا وسنسعد بالتأكيد بتقديم العروض في المملكة، وعن تجربة "٣ أيام في الساحل" فقد شرفت خلالها بالعمل مع النجم الكبير محمد هنيدي علي المسرح لأول مرة بعد أن استمتعت بالعمل معه في السينما، ولنا الشرف أننا في قلب المملكة بلدنا".



وقال محمد محمود: "لا أستطيع أن أصف مدي سعادتي بالحضور إلى المملكة وشرف لنا أن نمثل المسرح المصري في عمل كبير ‏مع الفنان محمد هنيدي".



وأعرب الفنان احمد فتحي عن سعادته البالغة بعروض جدة قائلا: سعدت بالعرض في المملكة بلدي الثاني، كما تشرفت في هذه التجربة بصفة عامة بالعمل مع نجم كبير مثل الفنان محمد هنيدي، ومخرج ومنتج كبير مثل مجدي الهواري مخرج ومنتج المسرحية.



وأكد الفنان محمد ثروت علي التناغم بين كافة فريق العمل وسعادته بالعمل مع كتيبة من المبدعين وتفاؤله بعروض المسرحية في المملكة.



وأبدت ندي موسي سعادتها بدخولها السعودية لأول مرة في حياتها لتقديم عمل مسرحي وأنها جزء من التطور الفكري الذي تشهده المملكة حاليا، مضيفة: بالتأكيد انني جزء من هذا العمل الهام.



وقالت سامية الطرابلسي: عشت فترة طويلة في السعودية وعدت بهذا العمل الضخم كفرد في أسرة "كايرو شو" وسعادتي مضاعفة لعودتي للسعودية مجددا وشكرا علي الاستقبال و الحفاوة.



وذكر أحمد الحلواني: سعيد بالمشاركة في العمل الفني الضخم، اخراج المبدع مجدي الهواري وصديقي النجم محمد هنيدي وليس بغريب علي السعودية تلك الحفاوة.



واختتم الفنان محمد هنيدي المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرة مسرحية "٣ أيام في الساحل" في جدة بدعوة الحاضرين للوقوف دقيقة حداد علي روح الفنان الكبير عزت أبو عًوف، مؤكدا أن الراحل كان قيمة فنية كبيرة.



وأعرب الحاضرون في المؤتمر الذي عقدته أسرة المسرحية بمناسبة انطلاق عروضها في جدة الأربعاء، عن بالغ حزنهم لرحيل الفنان الكبير وتعازيهم لأسرة الفقيد الكبير.