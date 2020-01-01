النيابة تأمر بحبس عامل خرسانة لمحاولته تهريب 406 قطعة أثرية بالشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس عامل خرسانة، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لمحاولته تهريب وبيع 406 قطعة أثرية.



كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لشرطة السياحة والآثار بالمديرية، مفاداها حيازة المدعو "محمد.م.م.إ" عامل خرسانة، مُقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، لعدد من القطع الأثرية وعزمه بيعها.



جرى ضبط المتهم وبحوزته 406 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام، بينها 4 تماثيل كبيرة الحجم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11011 جُنح أبو كبير لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق.