«الأقصر الأفريقي» يكرم هند صبري وعلي عبد الخالق في دورته العاشرة

صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أن الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر ستقام في الفترة من الجمعة 12 مارس وحتى الخميس 18 مارس 2021.

وأكد "فؤاد"، أن الممثل المصري الكبير محمود حميدة وافق على الاستمرار في الرئاسة الشرفية للمهرجان في دورته العاشرة للعام الثالث على التوالي لإيمانه بأهمية دور المهرجان ومدى تحقيقه لمثل ومباديء يتبناها حميدة نفسه ويسعد بها.

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، بأنه سوف يتم هذا العام تكريم النجمة هند صبري لمشوارها الفني المتميز في السينما العربية وأعمالها التي تعد قيمة فنية كبيرة في السينما الإفريقية وكانت هند قد شاركت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورته الأولى فبراير 2012.

كما سيتم تكريم المخرج الكبير علي عبد الخالق، والذي يعد من أهم مخرجي السينما المصرية في فترة الثمانينات وتعد أعماله علامات مضيئة سينمائياً وشارك مع جيله في موجة سينمائية جديدة.

وأعلنت" عزة"، أنه بمناسبة مرور عشر سنوات على إقامة مهرجان الأقصر سيتم إصدار كتاب عن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وماحققه على مدار عشر سنوات ودوره على المستوى الفني والثقافي والسياسي ومدى تأثيره في السينما الإفريقية.

كما أضاف سيد فؤاد: "نرصد تطورات وضع وباء كورونا في مصر والعالم وكذلك نرصد حركات المهرجانات في الداخل والخارج والتي ستقام قبل الأقصر الإفريقي ولدينا أكثر من سيناريو للخروج بدورة مميزة تليق باكتمال عقد من الزمان على تأسيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والدور الذي أداه لصالح السينما في مصر وقارتها الأم أفريقيا وأنه سوف يكون هناك الكثير من الفعاليات المختلفة والجديدة.