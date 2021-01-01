رئيس وزراء إسرائيل الجديد: إيران أخطر تهديد لبلادنا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد اليوم السبت إن إيران هي "أخطر تهديد" للبلاد، وحذر من أنه سيفعل كل ما لديه لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي أو "ترسيخ" نفسها على طول حدود إسرائيل.

وأضاف لابيد في أول خطاب له منذ توليه منصب رئيس الوزراء المؤقت من بعد نفتالي بينيت يوم الجمعة: "إسرائيل تعرف كيف تستخدم قوتها ضد كل تهديد، ضد كل عدو"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيتولى لابيد منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقررة في أول نوفمبر.

وانهار الائتلاف الحاكم بزعامة بينيت بعد ما يزيد قليلا عن عام في منصبه في أعقاب انشقاق عضوين من حزبه مما أعاد البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي المتجدد قبل أسابيع فقط من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.