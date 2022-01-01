النيابة تطلب تحريات المباحث في حادث انهيار عقار الرمل الميري بالإسكندرية

طلبت نيابة الرمل في الإسكندرية، اليوم السبت، تحريات المباحث حول حادث انهيار عقار قديم، يقطنه 3 أُسر، قوامها 8 أفراد، كائن في شارع عمر الكاشف، منطقة القصعي، المتفرعة من فيكتوريا، والتابعة لنطاق دائرة قسم شرطة الرمل، وأسفر عن مُصابة و2 مفقودين.



واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان "الـ5 مواطنين الناجين" الذين أكدوا سماع دوي انفجار تبعه الانهيار، مع سرعة تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الانهيار، والتحفظ على ملف العقار بالحي.



وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارتي الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيدان ورود بلاغين من الأهالي؛ حول سقوط العقار رقم 15 والمكون من دور أرضي وطابقين علويين، بجوار مدرسة الرمل الميري، عقب حدوث انفجار يُرجح أنه أنبوبة غاز، مع وجود مصابة، ومفقودين.



وبانتقال الكول الأمني، رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسئولي حي شرق إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار قديم وصادر له عدة قرارات ترميم، فتم فرض كردون في محيط الانهيار لرفع ركامه بحثًا عن العالقين.



وجرى نقل الفتاة المصابة إلى المستشفى الميري؛ لإسعافها، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.