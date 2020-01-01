أمريكا تؤكد إجراء محادثات بشأن رفع تجميد الأصول الأفغانية

أكدت الولايات المتحدة، إجراء محادثات بشأن رفع تجميد الاحتياطات الأجنبية لأفغانستان، مع وفد رفيع المستوى من طالبان في الدوحة.



وبينما تسعى حكومة طالبان للحصول على أصول من البنك المركزي الأفغاني" دا أفغانستان"، تريد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيدات بأنه سيتم إنفاق المال على مساعدة الشعب الأفغاني، حسب وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة جددت تعهدها بتقديم 55 مليون دولار، في صورة مساعدات جديدة للناجين من الزلزال في أفغانستان.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن "الجانبين ناقشا بشكل تفصيلي الإجراءات الأمريكية للحفاظ على 3.5 مليار دولار، من احتياطات البنك المركزي الأفغاني، لصالح الشعب الأفغاني".



وفي الاجتماعات التي استمرت يومين، ترأس الوفد الأمريكي، المبعوث الخاص لأفغانستان، توماس ويست.



وشمل الوفد الأفغاني برئاسة، وزير الخارجية أمير خان متقي، مسؤولين كبار من البنك المركزي الأفغاني ووزارة المالية.



وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "متقي ألقى الضوء على التغييرات الإيجابية مع وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة"، واصفا الوضع الأمني في أفغانستان بأنه مثالي.



ونقل المتحدث عبد القهار بلخي عن الدبلوماسي الأمريكي قوله إنهم يفضلون المشاركة ويسعون لاستقرار أفغانستان.



وأشاد ويست، بالتوزيع الشفاف للمساعدات الإنسانية في أفغانستان، مؤكدا أنه تقدم إيجابي.