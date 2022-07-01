 نادي الأسير: وفاة أكبر الأسيرات الفلسطينيات سنا في سجون إسرائيل - بوابة الشروق
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نادي الأسير: وفاة أكبر الأسيرات الفلسطينيات سنا في سجون إسرائيل

رام الله - د ب أ
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 11:43 ص | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 11:52 ص
أعلنت مصادر فلسطينية، وفاة أسيرة فلسطينية اليوم السبت، في سجون إسرائيل بعد عدة أشهر من احتجازها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية)، في بيان، إن الأسيرة سعدية فرج الله، 68 عاما، من بلدة إذنا غرب الخليل توفيت في سجن "الدامون".

وذكر البيان أن الأسيرة فرج الله هي أكبر الأسيرات سنا في سجون إسرائيل، وكان جرى اعتقالها وسط مدينة الخليل في شهر ديسمبر عام 2021، وهي أم لثمانية أبناء.

وبحسب البيان، تواصل إسرائيل اعتقال 29 فلسطينية يقبعنّ في سجن "الدامون"، من بينهن اثنتان رهن الاعتقال الإداري وأسيرة قاصر.

ويرتفع بذلك عدد وفيات الأسرى داخل سجون إسرائيل إلى 230 حالة منذ عام 1967، بحسب مصادر فلسطينية حقوقية.

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