قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها قدمت بيان عاجل بشأن إزالة عائمات النيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن هذه العائمات لها طابع تراثي وتاريخي وبعضًا منها له طابع سياسي، معقبة: "تمنيت شخصيا أن أعيش في عوامة".

وتابعت: "من سنتين أصحاب العائمات مكنوش عارفين يجددوا التراخيص .. بعض العائمات غير مسكونة وشكلها غير جيد لكن هناك عائمات قانونية وأصحابها يدفعون رسوم مياه وكهرباء".

وأكملت: "يجب وقف هذا الأمر لحين إيضاح الأمر بين أطراف النزاع".