يؤدي المستشار عدنان فنجري، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الأربعاء، لتولى منصب وزير العدل، في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، خلفا للمستشار عمر مروان.

بحسب مصادر مطلعة.

وننشر خلال السطور التالية السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد ـ من مواليد عام 1953 بمركز قوص بمحافظة قنا وحاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة.

ـ من أبرز الوظائف التي شغلها رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية وعضوا بمجلس القضاء الأعلى خلال العام القضائي 2022-2023.

- صدر قرار جمهوري رقم 271 لعام 2006 بتعيينه نائباً عاماً مساعداً عام 2006، بعدما عمله بالتفتيش القضائي للنيابة العامة.

- كان يراقب أعمال النيابة العامة ومتابعة إنجاز القضايا وتحديد العقبات التي تواجه أعضاء النيابة.

- تولى إعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتي يتم اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.

- تم تعيينه قائماً بأعمال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، واختص بتلقي البلاغات وإصدار قرارات الإحالة والتصديق عليها وإدارة المكتب الفني حتى تم تعيين نائب عام جديد.

- صاحب المستشار عدنان فنجرى النائب العام عبد المجيد محمود فى جميع زياراته الميدانية للنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية.

- شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، أبرزها المؤتمر السنوى والجمعية العمومية للاتحاد الدولى لأجهزة مكافحة الفساد «IAACA»، والذى عقدت الدورة الثانية منه فى إندونيسيا.