 قبل أداء اليمين أمام الرئيس.. ننشر السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قبل أداء اليمين أمام الرئيس.. ننشر السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 11:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 11:09 م

 

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