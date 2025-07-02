7 شهداء بينهم 5 من عائلة واحدة في قصف الاحتلال مدينة غزة

استشهد 7 فلسطينيين، بينهم 5 من عائلة واحدة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منازل ومدرسة في مدينة غزة.

وأفاد مراسل «وفا»، باستشهاد 5 مواطنين وهم مدير المستشفى الإندونيسي الطبيب مروان السلطان وزوجته وعدد من أبنائه، إثر استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة غزة، نقلوا جميعا إلى مجمع الشفاء الطبي.

كما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضي، 142 شهيدًا و487 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 57 ألفًا و12 شهيدًا، و134 ألفًا، و592 إصابة.

وأفادت بإضافة 223 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 6454 شهيدًا، و22 ألفًا و551 إصابة.