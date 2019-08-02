ترامب يتجاهل إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية ويقول إن زعيمها سيفعل «الشيء الصحيح»

تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، اختبارات الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية مؤخرا ، وأشاد بالزعيم كيم جونج أون كشخص لديه "رؤية رائعة وجميلة لبلاده".

وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سيفعل الشيء الصحيح لأنه " ذكي للغاية ولا يريد إحباط صديقه ، الرئيس ترامب!".

وأضاف الرئيس الأمريكي ، أنه فقط مع وجود ترامب في البيت الأبيض يمكن أن تتحقق رؤية كيم ، ومن ثم امتدح الدكتاتور ، قائلاً إن إمكانات كوريا الشمالية كدولة تحت قيادة كيم "غير محدودة".

كما قللت تغريدة ترامب أيضا من مسألة إطلاق الصواريخ مؤخرا ، ومن بينها إطلاق صاروخين مجهولين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي اليوم الجمعة، قالت وكالة أنباء يونهاب الكورية إنهما سقطا في البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

جاء ذلك بعد إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى أمس الأول الأربعاء وصاروخين آخرين الأسبوع الماضي ، وذلك وفقًا للجيش في سول.

وأكد ترامب مجددًا أنه لا يرى أن عمليات الإطلاق تشكل انتهاكًا للاتفاقية التي وقعها هو وكيم العام الماضي في سنغافورة.

وقال ترامب على تويتر: "لم يكن هناك نقاش حول الصواريخ قصيرة المدى عندما تصافحنا" ، في إشارة إلى اجتماعهما الأول في يونيو 2017.

ولكنه أضاف أن عمليات الإطلاق "قد تكون انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة".