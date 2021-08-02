أمريكا تهزم المكسيك بشق الأنفس وتنتزع لقب كأس الكونكاكاف الذهبية

انتزع المنتخب الأمريكي لكرة القدم لقب بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، التي أقيمت على أرضه، بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على نظيره المكسيكي 1 / صفر مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيت) في المباراة النهائية للبطولة.



وظل التعادل السلبي قائما طوال المباراة، ليخوض الفريقان وقتا إضافيا كاد أيضا أن ينتهي بالتعادل، لكن المنتخب الأمريكي خطف الهدف الحاسم في الدقيقة 117 ، بتوقيع مايلز روبنسون الذي ارتقى ببراعة لكرة عرضية ليصوب الكرة برأسه داخل الشباك.



وأحرز المنتخب الأمريكي بذلك لقب البطولة للمرة السابعة في تاريخه، بينما أخفق المنتخب المكسيكي في تعزيز رقمه القياسي بالبطولة، بعد أن كان أحرز اللقب 11 مرة سابقة، آخرها في النسخة الماضية في عام 2019 .