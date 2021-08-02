التموين: توجيهات للمديريات والأجهزة الرقابية بمتابعة السلع المعروضة بالأوكازيون للتأكد من جودتها

وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، مديريات التموين والأجهزة الرقابية بمتابعة السلع المعروضة في المحل المشاركة بالأوكازيون؛ للتأكد من جودتها.



وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان اليوم الإثنين - أنه جرى توجيه المديريات والأجهزة الرقابية بمتابعة المحال المشاركة في الأوكازيون لعرض سعرين قبل وبعد الدخول في الأوكازيون وتسهيل اجراءات دخول المحال التجارية للمشاركة في الاوكازيون.



من جانبه قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى إن الهدف من الأوكازيون هو تحقيق الاستفادة للمواطن للحصول على سلع مخفضة، وزيادة قدرته الشرائية بعد التخفيضات المعروضة، بالمحال المشاركة في الأوكازيون، وتنشيط التجارة الداخلية بالدولة، وبيع التجار للسلع الراكدة عندهم.



من جانبه أوضح معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون باليوم الأول بلغ 250 محلا تجاريا متنوعا ما بين محال الملابس ومحال أجهزة كهربائية ومحلات الأحذية، مشيرا إلى قطاع التجارة الداخلية في الوزارة بتسير حملات على المحال المشاركة؛ للتأكد من التخفيضات والاسعار المعروضة بها.



من جانبه أوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية عبد المنعم خليل أنه جرى تسيير عدد من الحملات اليوم على المحال المشاركة بالأوكازيون؛ للتأكد من المشاركة الجدية للمحال، وعرض السلع بسعرين قبل وبعد الدخول، لافتا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تسير مزيد من الحملات بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين، متوقعا وصول المحلات المشاركة - هذا العام - إلى أكثر من 4 آلاف محل، بزيادة تصل الى 15 % عن العام الماضي.