 غدا.. انطلاق فعاليات اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. انطلاق فعاليات اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر


نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 10:43 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 10:43 م

تنطلق غدا السبت فعاليات اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في جمهورية مصر العربية، والتي أعلنت عنها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية وكل التشكيلات والأطر الرسمية والشعبية في فلسطين، والتي ستنطلق في كل أنحاء فلسطين وخارجها، وذلك في ضوء جريمة الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمرحلة الجديدة التي يعيشها المعتقلون في سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته، الذين يتعرضون لجرائم ممنهجة، غير مسبوقة.

ودعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر إلى المشاركة الفاعلة في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى، ورفضا للإبادة الجماعية وإعدام الأسرى، وذلك غدا السبت الموافق 3 أغسطس الجاري، الساعة 6 مساء، في مقر الاتحاد في 119 شارع رمسيس بجوار جريدة الجمهورية.

وتتضمن الفعالية وقفة تضامنية، يتخللها كلمات، منها: كلمة الاتحاد لـ آمال الأغا رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع القاهرة، وكلمة حركة فتح الدكتور محمد الغريب أمين سر إقليم حركة فتح في مصر، وكلمة جبهة نساء مصر للدكتورة كريمة الحفناوي، وكلمة الأسرى وتجربة الأسيرات لكل من الأسيرة مريم أبو دقة، والأسيرة نفوذ الفرا، والأسيرة أميمة الأغا. وكذلك فقرات شعرية، وغنائية فلسطينية يقدمها كورال عباد الشمس.

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