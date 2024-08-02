أعضاء بالكنيست الإسرائيلي: خطة التوغل البري في لبنان قد تقود لفشل مأساوي

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حذر أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من أن خطة تل أبيب للتوغل البري في لبنان قد تقود لفشل مأساوي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن أعضاء في الكنيست قولهم إن خطة الجيش الحالية للتوغل البري في لبنان مغلوطة. وأضافوا أن الخطة قد تقود إسرائيل إلى فشل مأساوي له عواقب غير مسبوقة.

وأشاروا إلى أن الخطة لم تراع الأخطاء التي ارتكبت في العملية البرية في قطاع غزة.

وكان حزب الله اللبناني أعلن أمس، أنه أطلق صواريخ على طائرات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان؛ ما أجبرها على التراجع خلف الحدود.

وتوعد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله في خطاب بالرد على اغتيال القائد العسكري بالحزب فؤاد شكر بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما عاود الحزب قصف شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ بعد يومين من الهدوء، وذلك إثر استشهاد مدنيين بغارة إسرائيلية على جنوب البلاد.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، ليل الخميس الجمعة، سقوط شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شمع جنوبي البلاد.

وأشارت الوزارة إلى استشهاد أربعة أشخاص (أم وأطفالها)، وجرح خمسة أشخاص آخرين، فضلا عن العثور على كمية من الأشلاء لم تحدد هويتها بانتظار فحوصات الحمض النووي.

بدوره، قال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل، وسط حالة تأهب قصوى بشأن احتمال شن حزب الله ضربات انتقامية في أعقاب اغتيال شكر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نظام القبة الحديدية الدفاعي الجوي قام بعمليات اعتراض فوق منطقة الجليل الغربي، بحسب ما نقلته رويترز.

وشهدت الاشتباكات المستمرة بين حزب الله وجيش الاحتلال تصعيدا متزايدا في الفترة الماضية، عقب حادثة مجدل شمس التي حملت إسرائيل "حزب الله" مسئوليتها، فيما نفى الأخير ذلك.