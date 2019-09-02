تقارير: إسرائيل فبركت مشاهد للجرحى بعد عملية «حزب الله»

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلى قام بفبركة عملية إجلاء جرحى عسكريين إسرائيليين بعد استهداف «حزب الله» اللبنانى لعربة عسكرية فى محيط موقع أفيفيم الإسرائيلى.

وأشارت صحيفة «تايمز أوف اسرائيل» إلى أن عملية إجلاء جيش الاحتلال لجرحاه بالمروحية كان عملية تمويه وخداع تهدف لإيهام حزب الله بنجاح قصفه، وفقا لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

واعتبر الموقع الإسرائيلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يستخدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلى تكتيكا يعود على ما يبدو للحرب النفسية، خلال أحدث جولة من التصعيد مع «حزب الله».

من جهتها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن طائرة هليكوبتر عسكرية هبطت وأجلت جنديين واستطاعت الصحيفة تصويرهما وظهرت آثار الدماء عليهم.

ونقلت الصحيفة عن ممثل المستشفى الذى نقل إليه الجنود: «تم فحص الجنود فى قسم الإسعافات الأولية وبعد ذلك خرجوا دون علاج».

فيما قال موقع «أى 24» إنه بعد إصابة عربة مدرعة يستخدمها جيش الاحتلال كسيارة إسعاف بقذيفة من «حزب الله» قرب قاعد عسكرية بمستوطنة أفيفيم، قام الجيش الإسرائيلى باستدعاء مروحية إلى موقع الحادث وتوثيق عملية إجلاء جنديين.