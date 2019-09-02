حزب الله يحذر اسرائيل من مهاجمة لبنان

حذر أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الاثنين، إسرائيل من تهديدها بمهاجمة لبنان، وقال إنه لم يعد هناك "خطوط حمراء".

وقال نصر الله"الخط الأحمر الذي أقامته إسرائيل على حدودها مع لبنان قد تم تجاوزه. إذا ما تم مهاجمة لبنان فان كل جنودكم ومستوطناتكم سوف تكون مهددة".

وأضاف أن الضربة الصاروخية المضادة للدبابات التي استهدفت مركبة عسكرية إسرائيلية أمس الأحد قد دشنت مرحلة جديدة من الهجوم الإسرائيلي، وأنه تم شن الهجوم في منتصف النهار رغم المراقبة الاٍرائيلية المكثفة لحدود لبنان".

وقبل فترة وجيزة من حديث نصر الله ، بثت حزب الله لقطات فيديو تظهر الإطلاق الفعلي للصواريخ .

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح في وقت سابق من اليوم الاثنين ، إن بلاده تصرفت بعزيمة وحافظت على سلامة مواطنيها، في اشارة إلى قصف حزب الله لإهداف إسرائييلة أمس الأحد،بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست "في موقعها الإلكتروني .

وفي اشارة إلى زعيم حزب الله حسن نصر الله "الرجل الموجود في مخبأ في بيروت يعرف بالضبط سبب وجوده هناك."

وتابع "سنواصل بذل كل ما هو ضروري لإبقاء إسرائيل آمنة ،في البحر والبر والجو ،وسنواصل العمل ضد تهديد صواريخ حزب الله دقيقة التوجيه ".

كان حزب الله قد اطلق عدة صواريخ مضادة للدبابات نحو قاعدة للجيش الإسرائيلي وعلى مركبات عسكرية على طول الحدود الشمالية يوم أمس الأحد ، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق أكثر من 100 قذيفة مدفعية على جنوب لبنان وشن غارة جوية على الخلية التابعة للحزب المسؤولة عن الهجوم.

وقال الجيش الإٍسرائيلي إنه لم تقع إصابات بشرية في الهجوم.