وقعت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية للاتحاد الروسي إيلا بامفيلوفا اليوم مع نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام ذكي، الذي يزور حاليا موسكو، بروتوكولا للتعاون في المجال الانتخابي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم - أن البروتوكول يمنح الجانبين الحق في تبادل الخبرات حول العملية الانتخابية؛ لتعزيز المعرفة الانتخابية للعاملين في الانتخابات، ودراسة أنشطة الهيئات الانتخابية الوطنية؛ لضمان حقوق التصويت للمواطنين، ورفع مستوى التدريب المهني لمنظمي الانتخابات، ودراسة استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال الانتخابي، لتنمية الثقافة الانتخابية للمشاركين في العملية.

ودعت إيلا بامفيلوفا، ممثلي جامعة الدول العربية للمشاركة في المراقبة الدولية لانتخابات نواب مجلس الدوما الروسي، المقرر إجراؤها 19 سبتمبر، وزيارة مراكز الاقتراع ومراكز المراقبة العامة كجزء من المراقبة.

من جانبه، أعرب حسام زكي عن تقديره الكبير لدعوة لجنة الانتخابات المركزية، وشكر على إتاحة الفرصة لدراسة أفضل تجربة روسية في تنظيم الإجراءات الانتخابية.