المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في السوق للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة أنه ضخ ملياري يوان ( حوالي 2ر290 مليون دولار أمريكي) في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة.

وبحسب ما ذكره بنك الشعب الصيني، تم تحديد سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند اثنين في المئة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن البنك المركزي أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بــ "الريبو العكسي"، عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجددا في المستقبل.