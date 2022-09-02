استطلاع: وجهة نظر الإسرائيليين عن ألمانيا أفضل من نظيرتها لدى الألمان عن إسرائيل

أظهرت دراسة حديثة حول العلاقات الألمانية الإسرائيلية نشرت اليوم الجمعة أن الإسرائيليين لديهم وجهة نظر إيجابية بشأن ألمانيا أكثر من تلك التي لدى الألمان عن إسرائيل.

وأجرت الاستطلاع مؤسسة "بيرتلسمان ستيفتونج"، وهي مؤسسة ألمانية غير هادفة للربح تعمل للتغيير الاجتماعي.

واستنتج واضعو الدراسة أن العلاقات الألمانية- الإسرائيلية في حالة لائقة بشكل عام في الوقت الراهن، على الرغم من أنهم لاحظوا مشاكل إحياء ذكرى الهولوكوست وظهور معاداة السامية في ألمانيا.

وشارك أكثر من 1200 فرد من كلا البلدين في الدراسة، التي تضمنت نتائجها الرئيسية أنه في حين أن 63 % من الإسرائيليين قالوا إن لديهم رأيا جيدا عن ألمانيا اليوم - قال 46% فقط من المستطلعين الألمان نفس الشيء عن إسرائيل، مع أكثر من الثلث قالوا إن لديهم رأي سيء "إلى حد ما" أو "للغاية" عن اسرائيل.

وقال حوالي 42% من الإسرائيليين المستطلعين أنهم ذهبوا إلى ألمانيا، بينما 6% فقط من الألمان الذين شملهم الاستطلاع ذهبوا إلى إسرائيل.

وفي حين أنه كان هناك اتفاق واسع النطاق في البلدين بأن الهولوكوست لا يزال يلقي بثقله على مواقف الإسرائيليين تجاه الألمان حاليا، لم يفسر واضعو الدراسة النتائج على أنها تؤكد ما يسمى بـ "إرهاق الذاكرة" بين الألمان.

ومع ذلك، فقد اتفق 49% من المستطلعين الألمان على القول بأنه يجب وضع نهاية للماضي، بينما كانت هذه النسبة تمثل 14 % فقط من الإسرائيليين.

وقال 24% من المستطلعين الألمان إنهم يوافقون "تماما" أو "نوعا ما" على القول بأن اليهود لديهم تأثير كبير جدا في العالم.

وفي استعراض مثير للاهتمام في أعقاب تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتقادات في الآونة الأخيرة لقوله إن إسرائيل تسببت في "50 محرقة"، اتفق 36% من المستطلعين الألمان على القول بأن معاملة إسرائيل للفلسطينيين لا تختلف من حيث المبدأ عن ما فعله النازيون باليهود.