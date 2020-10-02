فرنسي يقلد سبايدر مان ويتسلق برج فرانكفورت بألمانيا

تمكن متسلق المدن الفرنسي آلان روبرت من تسلق أحد أعلى المباني في عاصمة المال الألمانية فرانكفورت بشكل حر، اليوم الخميس، وقال للصحفيين بعد ذلك إنه يعتزم أن يكون هذا العمل المثير رسالة طمأنة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها الرجل الذي يبلغ 58 عامًا، وهو يتسلق واجهة مبنى دويتشه بان، التابع لشركة تشغيل السكك الحديد الوطنية في ألمانيا، مرتديًا بزة فضية.

وراقبته أطقم طوارئ من على الأرض، لكن لم تكن هناك حاجة لها، حيث وصل إلى قمة المبنى، المعروف باسم "البرج الفضي"، متسلقا 166 مترًا من دون الحاجة إلى أحبال أو أحزمة.

وردت الشرطة على العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين لاحظوا وجود روبرت على المبنى، قائلة إنها على علم بالوضع، وأنه قد يواجه اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير، وتحمل تكاليف عملية الشرطة.

وعلى أرض الواقع، وبعد إلقاء القبض عليه، عقب تسلقه، قالت الشرطة لصحيفة "بيلد" الألمانية إن دويتشه بان سوف توجه اتهامات له بالتعدي على ممتلكات الغير، كما أنه يواجه دفع غرامة لاستخدامه غير المرخص لطائرة مسيرة.

وقال روبرت للصحيفة إن تسلقه كان "بيانا بشأن كوفيد-19"، وحض المواطنين على الالتزام بالقيود الصحية مثل التباعد الاجتماعي، لكنه قال "لا تخافوا".