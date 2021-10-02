إلهام شاهين داعية للتبرع بالأعضاء: «معنديش مشكلة طلبة الطب يتعلموا على جثتي»

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شجّعت الفنانة إلهام شاهين، على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، من أجل ما أسمته "الخير" للبشرية".

وقالت إلهام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "الأعضاء هياكلها الدود والتراب .. عاوزة أعرف إيه اللي يمنع إننا نتبرع بالأعضاء".

وأيّدت إلهام، أن يتعلم طلبة كلية الطب على جثتها بعد وفاتها، معقّبة: "معنديش مشكة طالب الطب يتعلم في جثتي.. معنديش مانع أساهم بأي حاجة بخير من أجل البشرية".

واقترحت إلهام، أن تُشارك الدولة عبر إحدى المعنية بتنظيم عملية التبرع بالأعضاء، وذلك من خلال التوقيع على إقرار بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.