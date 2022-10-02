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مصر
مصدر أمني: جميع مُصدرات الأحوال المدنية ليس لها مدة صلاحية عدا القيد العائلي
مدبولي يترأس الاجتماع الـ11 للجنة العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر تغير المناخ COP27
سفارة القاهرة في بروكسل تستعرض جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ
رئيس المركز الثقافي القبطي يهنئ شيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي
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وكالة الطوارئ الأمريكية تحث المواطنين على شراء تأمين ضد الفيضانات بعد إعصار إيان
سلطان عمان يوافق على انضمام بلاده للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي
إعلام إسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي خلال إطلاق النار قرب مستوطنة إيتمار
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