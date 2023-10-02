 تجديد حبس عاطل لاتهامه باستغلال 3 أطفال في التسول بالجيزة 15 يوما - بوابة الشروق
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تجديد حبس عاطل لاتهامه باستغلال 3 أطفال في التسول بالجيزة 15 يوما

مصطفى بكر
نشر في: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 4:23 م | آخر تحديث: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 4:23 م

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم باستغلال أطفال في أعمال التسول في الجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم له معلومات جنائية، استغل 3 أطفال في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة استغل عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

و عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته "سلاح أبيض، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي"، وبصحبته 3 من أطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا باستغلال المتهم لهم في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.


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