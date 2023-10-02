وزير التموين: تجاوزنا المستهدف في مشروع جمعيتي

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة عملت على ميكنة كل شركات الجملة المصرية (العامة - النيل - الإسكندرية).

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن عملية الميكنة شملت 1401 موقع، بينها 881 مجمعا ومنفذا للمواطنين و515 مخزن جملة و5 إدارات مركزية.

وأشار إلى الربط بنظام معلوماتي، يعتبر من أكبر نظم معلومات التجزئة على مستوى الجمهورية.

وأفاد بأنه من أجل أن يكون التوزيع منتظما، حدّدت الوزارة المواقع التي لا توجد بها منافذ، وجرى إطلاق مشروع جمعيتي بهدف الوصول إلى 7000 منفذ، في حين وصل عدد المنافذ حاليا إلى 8065 منفذا، وذلك حتى المرحلة الخامسة والنهائية، وقد يصل العدد بنهايتها إلى 9000 منفذ.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.