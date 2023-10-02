عينت سوريا، اليوم الاثنين، أول سفير لها لدى تونس بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ منتصف عام 2011.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان لها "أدى أمام الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، اليمين القانونية، السفير محمد محمد، سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التونسية".

ويعد "محمد" أول سفير يتم تعيينه منذ عام 2011 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت الحكومة التونسية، عينت في أبريل الماضي، سفيرا لها في سوريا، كما عقد الرئيس السوري بشار الاسد ونظيره التونسي قيس سعيد اجتماعا ثنائيا خلال القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة السعودبة.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد اندلاع المظاهرات التي اندلعت في تونس عام 2011 واطاحات إنذاك بالرئيس زين العابدين بن على والتي اعقبها سيطرة حركة النهضة على الحكم.