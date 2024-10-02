السكة الحديد تواصل ندواتها لتوعية العاملين يمخاطر تعاطي المخدرات والعقوبة الجنائية والاجتماعية

عقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أمس الثلاثاء، ندوة تثقيفية وتوعوية تحت عنوان (التوعية القانونية والصحية من مخاطر المواد المخدرة)، وذلك لتوعية العاملين والموظفين بالهيئة بأخطار إدمان المخدرات وتأثيره على صحة الإنسان وطرق المواجهة والعلاج وأخطاره القانونية.

يأتي هذا ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات والتي تتبناها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ووزارة الأوقاف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

جتء ذلك بحضور فريق من الإدارة المركزية لتنمية وإدارة المواهب، وأستاذ قانون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعدد من الموظفين والعاملين بالهيئة.

وقالت الهيئة، في بيانها اليوم، إن الندوة التي تم عقدها بنادي السكة الحديد بالزقازيق، تتعلق بتوعية العاملين بمنطقة شرق الدلتا حول التوعية القانونية والصحية لمتعاطي المخدرات، وشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والخاص بتحليل المخدرات للعاملين وإجراءات التحليل والضمانات التي نص عليها القانون، وشددت على أن خلو الموظف من التعاطي شرطا للإستمرار في الوظيفة، طبقا لقانون مكافحة المخدرات.

وأضافت الهيئة أنه تم إلقاء الضوء على مخاطر تعاطى المخدرات وادمانها على الصحة العامة للانسان والحالة النفسية للمتعاطي، وما قد تؤدي به إلى عقوبة السجن نتيجة لعدم إدراكه ما يصدر منه من أفعال بلا وعي، كذلك آثارها على المحيطين به ونظرة المجتمع والمتعاملين معه وصولا إلى فصله من العمل.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة جهود الدولة في تخصيص بعض المراكز المتخصصة في علاج الإدمان، وأنها تتعامل في سرية تامة مع الحالة، مؤكدة على عدم تعاطي أي مواد علاجية دون استشارة الطبيب وخاصة الأدوية التي تؤدي إلى إيجابية التحليل عند تعرضه لأحد اللجان المفاجئة والخاصة بتحليل المخدرات.