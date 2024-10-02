إيران تمدد قرار إلغاء جميع الرحلات الجوية في البلاد

مدت منظمة الطيران المدني الإيراني، اليوم الأربعاء، قرار إلغاء جميع الرحلات الجوية في البلاد، حتى صباح غد الخميس.

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء، عن المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الإيراني جعفر يازرلو، قوله: «حفاظاً على سلامة الرحلات الجوية ونظرا لأوضاع المنطقة، سيتم إلغاء جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء الدولة حتى الساعة الخامسة من صباح غد الخميس».

وطمأن المسئول الإيراني المسافرين بشأن رسوم تذكرة الطيران المدفوعة، قائلًا: «إذا لزم الأمر سيتم استرداد جميع رسوم التذاكر الخاصة بهم».

هذا ونفذ الحرس الثوري الإسلامي الإيراني مساء أمس الثلاثاء، هجومًا بالصواريخ ضد الأراضي المحتلة الفلسطينية، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.