الحوثيون: استهدفنا قاعده نيفاتيم ومنطقة روتم الصناعية بالنقب

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن القوة الصاروخية لجماعة الحوثيين باليمن قولها إنهم نفذوا عملية اليوم استهدفت قاعده نيفاتيم ومنطقة روتم الصناعية في النقب المحتلة.

وأضافت أن "العملية جاءت بعد عمليات الوعد الصادق الثانية وكانت دقيقة ووصلت لأهدافها"، مشيرة إلى استخدام "صواريخ قدس 5 المجنحة التي يكشف عنها لأول مرة وكانت عملية ناجحة".

وأوضح القوة الصاروخية للحوثيين أن "الصاروخ المستخدم من طراز قدس تم تطويره وقادر على ضرب أي هدف في فلسطين المحتلة"، موضحة أن "العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد والتي ستتسع يوما بعد يوم".

وأمس الثلاثاء،

قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، إن "ردع كيان العدو الصهيوني والتصدي له هو السبيل الوحيد للجمه ومنعه من التمادي في جرائمه".

وأضاف: "نبارك العملية الإيرانية التي ضربت أهدافا عسكرية للعدو داخل فلسطين المحتلة".