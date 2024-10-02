فرنسا تطالب إسرائيل بإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان خلال أقرب وقت ممكن

شددت وزارة الخارجة الفرنسية على أهمية وضع حد للتصعيد العسكري في المنطقة، منوهة أن «التصعيد لن يؤدي إلا لتفاقم حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين».

ودعت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى إنهاء عملياتها العسكرية في لبنان خلال أقرب وقت ممكن، مناشدة حزب الله وقف «عملياته الإرهابية» ضد إسرائيل وسكانها.

وأعربت عن إدانتها للهجوم الإيراني على إسرائيل بالصواريخ الباليستية، مجددة التأكيد على التزامها المطلق بأمن إسرائيل.

وأدانت كذلك الهجوم على يافا، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين، مضيفة: «ندين هذا الهجوم بأشد العبارات، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا.. يجب حماية المدنيين دائمًا».

وقالت إن باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي مخصص للوضع في الشرق الأوسط، موضحة أنه سيعقد اليوم الأربعاء في نيويورك.

وصرحت بأن وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، سيسافر مرة أخرى إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.



