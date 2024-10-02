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تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة الراقصة ليلى، وذلك على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض من خلالها على الفسق والفجور والتعدي على القيم الأسرية.

وبينت التحقيقات أن الراقصة تحريض على الفسق والفجور من خلال بث فيديوهات تظهر فيها مناطق حساسة من جسدها خلال الرقص واستعراض مفاتنها لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح.

وتابعت التحقيقات أن الراقصة ضبطت بأحد الكباريهات بالدقي خلال بث فيديوهات خادشة للحياء العام، وإن الراقصة كانت تحيي حفلات بالساحل الشمالي وتستعرض مفاتنها لاستقطاب صاحبي الغرائز وجذب مشاهدات إضافية لتحقيق الأرباح.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية، ألقت القبض على الراقصة ليلى، بتهمة نشر فيديوهات خارجة ومنافية للآداب العامة، وتستعرض أجزاء حساسة من جسدها، على مواقع السوشيال ميديا لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح.



