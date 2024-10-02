الدفاع الإيرانية تتوعد برد أكثر تدميرا إذا ارتكبت إسرائيل أو داعموها أخطاء استراتيجية

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن طهران سترد بشدة على أي طرف ثالث يدعم إسرائيل في أي هجوم ضد بلاده.

وأضاف أن «الهجوم على أهداف أمنية وعسكرية في إسرائيل أمس كان ناجحا للغاية»، وذلك حسبما أفادته فضائية «الجزيرة» في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الإيرانية إنه «إذا ارتكبت إسرائيل أو داعموها أخطاء استراتيجية سيكون الرد أكثر تدميرا».

وهاجمت إيران إسرائيل مساء الثلاثاء، عبر إطلاق 200 صاروخ بشكل غير مسبوق، واستهدفت عددًا من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب «أهداف أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ»، قائلًا إن 90% من الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.

وأوضح الحرس الثوري في بيان، أن العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش، لافتًا إلى أنها «تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس، وذلك في رد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله».