سكاي نيوز عربية: مقتل 14 جنديا إسرائيليا باشتباكات جنوب لبنان

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أفادت مصادر إسرائيلية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، بمقتل 14 جنديا إسرائيليا خلال الاشتباكات جنوب لبنان، وذلك في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسميًا مقتل ضابط كوماندوز في وحدة «إيغوز» خلال معارك جنوب لبنان.

وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، إن «النقيب إيتان يتسحاق أوستر، البالغ من العمر 22 عامًا، سقط في معركة بجنوب لبنان».

بينما ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن جنديين إسرائيليين قتلا وجرح 18 آخرون خلال اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان.

وأشارت إلى أن «مروحيات عسكرية هبطت في مستشفيات رمبام في حيفا وزيف بصفد ولينسون وسط إسرائيل».