محامي المتهمين واقعة مؤمن زكريا لـ الشروق: النيابة تحقق مع نجل التُربي والمتهمين أكدوا بحدوث الواقعة

قال معتز السويفي محامي المتهمين في واقعة أعمال سحر لاعب كرة القدم مؤمن زكريا أن نيابة الخليفة سوف تباشر ، بعد قليل، التحقيق مع المتهم الخامس في الواقعة.



وأضاف السويفي في تصريح خاص لـ " الشروق" إن المتهمين في الواقعة 6 أشخاص وهم التُربي وزوجته ونجل عمه ونجل خالته مشيرًا إلى أن المتهم الخامس هو نجل التُربي والذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد هروبه عقب الواقعة، والمتهم السادس صاحب الاستوديو الذى قام بطبع صور مؤمن المستخدمة فى الواقعة، وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية.



وأضاف السويفي أن المتهمين أنكروا قيامهم باختلاق الواقعة واعترفوا أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أنهم وجدوا أعمال السحر الخاصة باللاعب مؤمن زكريا في المقابر.



وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين 3 تهم، وهى النصب والابتزاز ونشر أخبار كاذبة.



وأكد السويفي أن قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخليفة جدد حبس 4 متهمين في الواقعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كانت النيابة قد قررت حبس 4 متهمين، باختلاق واقعة السحر للاعب مؤمن زكريا 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل صاحب الاستوديو الذى قام بطبع صور مؤمن المستخدمة فى الواقعة.

وفي وقت سابق، استمعت نيابة الخليفة إلى أقوال لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا في واقعة ادعاء حارس مدافن بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة، العثور على أعمال سحر له بمدافن خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبد الغني في منطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة عامل مدافن بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة.



وقال اللاعب مؤمن زكريا في التحقيقات إنه اكتشف انتشار أخبار كاذبة على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام عدد من الأشخاص باستخراج عمل " سحر" له من داخل المقابر أمام حوش اللاعب مجدي عبدالغني الكائن بمقابر الامام الشافعي دائرة قسم الخليفة وزعموا بإبطال تلك العمل مروجين أخبار كاذبه عنه والتشهير به بغرض النصب عليه وابتزازه.



وأكد مؤمن زكريا أنه لم يسبق له من قبل معرفة المتهمين مشيرًا إلى اتهامه لهم بافتعال أخبار كاذبه لمحاولة التشهير به بغرض ابتزازه .



وحسمت وزارة الداخلية الجدل في واقعة العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق بمدافن خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبد الغني، وتبين أن الواقعة مُفبركة ووراء ارتكابها عامل مدافن بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة.



واعترف المتهمون عقب القبض عليهم باختلاق الواقعة لتحقيق أرباح مادية من ارتفاع نسب المشاهدة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.



وأقر حارس المدفن بأنه في إطار علمهم بتعرض اللاعب مؤمن زكريا لوعكة صحية، قاموا بإحضار صورة له وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذلك عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبد الغنى لإلصاق الواقعة به لكونهما شخصيات رياضية مشهورة.



- استغلال الواقعة في تحقيق المشاهدات



وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم ادعوا عثورهم على أعمال السحر حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وقاموا بتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً، ثم تسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها.



- الداخلية ترصد الفيديو وتضبط المتهمين



وكانت وزارة الداخلية أكدت مساء الأحد أنها رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تناقلته عدد من القنوات، متضمناً عثور شخص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.



وأضافت الداخلية أن مديرية أمن القاهرة تمكنت من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم - وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة، تم ضبطهم عدا نجله، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.