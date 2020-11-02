رئيسة وزراء نيوزيلندا: «فخورة» بحكومة «متنوعة بشكل لا يصدق»

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم الاثنين، أن نانايا ماهوتا ستصبح أول امرأة تشغل منصب وزير الخارجية في نيوزيلندا، في الوقت الذ كشفت فيه النقاب عن حكومة جديدة "متنوعة بشكل لا يصدق".

وقالت ماهوتا، التي تضع وشم الماوري التقليدي على ذقنها، لقد كان "امتيازًا كبيرًا" وجزء من إرث نيوزيلندا التي كانت أول دولة تمنح المرأة حق التصويت.

وقالت ماهوتا: "آمل أن ترى العديد من النساء الأخريات من أصل ماوري، من أصول مختلطة، في جميع أنحاء نيوزيلندا أن هذا يرفع السقف مرة أخرى في المجالات التي أغلقت أمامنا كثيرا والمتعلقة بالفرص المهنية".

وتضم حكومة أردرن الجديدة المكونة من 20 وزيراً ثماني نساء خمس من الماوري وثلاثة أعضاء من المثليين، من بينهم وزير المالية ونائب رئيسة الوزراء جرانت روبرتسون.

وقالت أردرن: "هذه حكومة مبنية على الجدارة وتتسم بالتنوع بشكل لا يصدق. أنا فخور بذلك".

وأوضحت أردرن أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون صعبة على البلاد ، في ظل التأثير المستمر لكوفيد-19، مشيرة إلى أن الوزراء ذوي الخبرة سيضمنون الانتعاش الاقتصادي والاستجابة القوية للجائحة.