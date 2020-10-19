الإعلام السودانية: حمدوك يعتبر الإفراج عن الوزراء وعودة حكومته مدخلا لحل الأزمة

قالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية إن رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك يتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبرا أن إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته لأعماله، هو المدخل لحل الأزمة الحالية.

جاءت تصريحات حمدوك خلال لقائه مساء اليوم الإثنين بمقر إقامته الجبرية في الخرطوم، بسفراء دول الترويكا "الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج" المعتمدين لدى السودان، بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام على موقع "فيسبوك".

وشدد حمدوك على أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، ويجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر، بحسب البيان.

وقال البيان "عبّر حمدوك خلال اللقاء عن شكره لدول الترويكا على استمرار دعمهم لشعب السودان واعترافها بشرعية الحكومة الانتقالية، ووصفها للقرارات غير الدستورية الصادرة عن قائد الجيش بالانقلاب كوصف صحيح".

من جانبهم، أبلغ السفراء، حمدوك بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم غدا الثلاثاء، لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة.

كان قائد الجيش السوداني الفريق اول عبد الفتاح البرهان أعلن، يوم الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهمًا المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".