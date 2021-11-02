الكرملين: روسيا تفي بالتزاماتها تجاه أوروبا فيما يتعلق بالغاز

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جدد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن روسيا تفي بالتزاماتها تجاه أوروبا فيما يتعلق بعقود الغاز المبرمة.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عنه القول، إن توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشركة "جازبروم" بزيادة ضخ الغاز إلى منشآت التخزين الأوروبية بعد 8 نوفمبر الجاري لا تزال سارية المفعول.

وبدأت المخاوف المتعلقة بإمدادات الغاز تهدأ مؤخرا بعدما أصدر بوتين توجيهات لجازبروم بالتركيز على إعادة ملء مواقع تخزينية في ألمانيا والنمسا اعتبارا من 8 نوفمبر الحالي، فور انتهاء الشركة من سد النقص في المخزون بالداخل.