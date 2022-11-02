خبير سياسي: إسرائيل قد تتحول إلى أوتوقراطية انتخابية

رأى خبراء سياسيين، أنه إذا عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، لمنصبه، فإن إسرائيل في طريقها لتصبح هنجاريا جديدة.

وحذر الخبير السياسي جايل تلشير من الجامعة العبرية في القدس، من تحول إسرائيل لتصبح هنجاريا جديدة، التي يقودها فيكتور أوربان، والتي وصفها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بأنها "أوتوقراطية انتخابية".

ووفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إذا تمكن نتنياهو من الحصول على أغلبية ، فسيؤدي ذلك إلى تجنب احتمال إجراء انتخابات سادسة في غضون 4 سنوات فقط بعد أن توقع المحللون الجمود.

وسيكون ذلك بمثابة تحول ملحوظ لنتنياهو، الذي توقف مستقبله السياسي بعد أن شكل لابيد تحالفًا من الأحزاب المتنوعة أيديولوجيًا لتولي السلطة في يونيو 2021، بهدف موحد هو جعل من المستحيل على نتنياهو تشكيل حكومة.

في ذلك الوقت، تعهد نتنياهو بإسقاطها في أقرب وقت ممكن وبعد عام واحد، خلصت الحكومة الائتلافية إلى أنها لا تستطيع البقاء وانهارت بعد الاستقالات التي تعني أنها لم تعد تتمتع بأغلبية.

وبعد فرز 86% من الأصوات في الانتخابات العامة الإسرائيلية، من المقرر أن تفوز كتلة نتنياهو بـ65 من أصل 120 مقعدًا.

نتنياهو - 73 عامًا، هو أحد أكثر الشخصيات السياسية إثارة للجدل في إسرائيل، وهو مكروه من قبل الكثيرين في الوسط واليسار، لكن أنصار الليكود يؤيدونه بشكل كبير.

وهو من أشد المؤيدين لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، وتعتبر المستوطنات هناك غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويحاكم نتنياهو حاليًا بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة - وهي تهم ينفيها بشدة. وقال شركاؤه المحتملون في حكومة ائتلافية بقيادة الليكود إنهم سيصلحون القانون في خطوة ستوقف محاكمته.

وبحسب النتائج الجزئية، فإن حزب الليكود سيكون أكبر حزب بـ32 مقعدًا، ويحظى بأغلبية بدعم من الأحزاب القومية والدينية.

من المتوقع أن يفوز حزب يش عتيد ، الذي قاد الائتلاف الذي أسقط نتنياهو في انتخابات العام الماضي بـ24 مقعدًا.

وفاز حزب الصهيونية الدينية القومي المتطرف بـ 14 مقعدًا، مما يجعلها ثالث أكبر حزب، وهي الكتلة التي سيعتمد على دعمها نتنياهو.

ويتبنى زعماؤها، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الخطاب المعادي للعرب والدعوة إلى إبعاد السياسيين "غير الموالين" أو المدنيين.