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أعلنت حركة النهضة الإسلامية اليوم الخميس، تعيين القيادي في الحزب العجمي الوريمي أمينا عاما للحركة، وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ عام 2019 عقب استقالة زياد العذاري.

واختار مجلس الشورى وهو أعلى هيئة في الحزب، الوريمي عقب دورته الـ72 للمصادقة على صلاحيات الأمين العام.

ويأتي تعيين العجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي ونائب رئيس الحزب، في منصبه الجديد بينما يقبع الزعيم التاريخي لحركة النهضة راشد الغنوشي في السجن منذ فبراير الماضي للتحقيق في عدة قضايا إلى جانب القياديين البارزين علي العريض رئيس الحكومة الأسبق ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق.

كما أودعت السلطات رئيس الحركة بالنيابة المنذر الونيسي السجن في سبتمبر الماضي للتحقيق في تسريبات صوتية.