 نجاة سيدة بعد 3 أيام من العزلة في سيارة أثناء الفيضانات في إسبانيا - بوابة الشروق
السبت 2 نوفمبر 2024 7:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نجاة سيدة بعد 3 أيام من العزلة في سيارة أثناء الفيضانات في إسبانيا

د ب أ
نشر في: السبت 2 نوفمبر 2024 - 7:12 م | آخر تحديث: السبت 2 نوفمبر 2024 - 7:12 م

بعد ثلاثة أيام من الفياضانات المدمرة التي اجتاحت إسبانيا، تمكنت قوات الطوارىء في منطقة فالنسيا التي تضررت بشدة، من إنقاذ سيدة محاصرة داخل سيارة بجانب جثة شقيقة زوجها.

ونشرت الشرطة في بلدية مونكادا مقطع فيديو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، يظهر رئيس الدفاع المدني في فالنسيا مارتين بيريز، وهو يعلن نبأ إنقاذ السيدة للعاملين وسط تصفيق من جانبهم.

وأفادت وكالة الصحافة الأوروبية نقلاً عن صحيفة لاس بروفينسياس المحلية بأن السيدة حوصرت في السيارة في بلدية بينيتوسر جنوب مدينة فالنسيا لمدة ثلاثة أيام إلى جانب جثة شقيقة زوجها.

وسمع عمال الإغاثة صراخ السيدة وهم يسحبون السيارات العالقة في نفق.

وخضعت السيدة للفحص الطبي، ولكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل الأخرى بشأن حالتها.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة الإسبانية، لقى 211 شخصا حتفهم في العواصف الشديدة يوم الثلاثاء الماضي، معظمهم في منطقة فالنسيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك