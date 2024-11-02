أستاذ علوم سياسية: تصعيد إسرائيلي مرتقب على لبنان وغزة بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية

قال أستاذ العلوم السياسية من الخليل الدكتور عماد البشتاوي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في سياساتها «غير المبررة والمبالغ فيها»، في ظل عجز دولي، وعدم وجود أي رادع أو ضغط أو عقاب.

وشدد «البشتاوي»، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج «صباح جديد»، مع الإعلامية آية الكفوري، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن «هناك حالات قتل ومجازر لا يمكن تبريرها لا عسكريًا أو ميدانيًا»، مستشهدًا بقصف قوات الاحتلال أماكن للإيواء أو تهجير وتجويع الآلاف من الفلسطينيين شمال غزة.

وذكر أن «هذه العمليات من الاحتلال يقابلها موقف سلبي من الدول الأوروبية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، والتي تكتفي بإدانة أو استنكار ما يمارسه الاحتلال، إلا أنه على أرض الواقع تعطي لإسرائيل ضوء أخضر لاستمرار عملياته العدوانية على القطاع».

وأشار إلى أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي تنقل تجربة قطاع غزة إلى جنوب لبنان، حيث إن هناك قرى بأكملها تم تدميرها»، قائلًا إن «الأمر أصبح جزءًا من سياسية يومية تمارسها الحكومة الإسرائيلية؛ سواء في قطاع غزة أو جنوب لبنان».

وأضاف أن «الوصول لاتفاق تهدئة في الشرق الأوسط أصبح مرتبط بشكل كبير بنتائج الانتخابات الأمريكية والتي ستجري بعد أيام»، منوهًا أن «الفترة منذ بداية الانتخابات الأمريكية لحين وصول الرئيس للبيت الأبيض، تتيح لنتنياهو القيام بكل ما يستطيع من ضرب وتدمير وقتل».

وتوقع أن «تشهد المنطقة حالة تصاعدية، وتصعيدًا في الأحداث والعمليات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذه الفترة».