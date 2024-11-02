شركة أورا ديفلوبرز تطرح مناقصات لأعمال مقاولات بقيمة 60 مليار جنيه حتى نهاية 2025

تعتزم شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت طرح نحو ٢٠ مناقصة لأعمال مقاولات بكل مشروعاتها بقيمة تقارب ٦٠ مليار جنيه وذلك بنهاية العام المقبل، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركة المملوكة للملياردير نجيب ساويريس تعتزم ضخ حوالى ٦٠ مليار جنيه عبر ٢٠ مناقصة على شركات المقاولات المختلفة وذلك للإسراع بمعدل الإنشاءات والتنفيذ بمشروعاتها المختلفة فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى.

وبحسب المصادر فإن الشركة ستقوم بإسناد هذه المناقصات إلى شركات المقاولات المتنافسة حتى نهاية العام المقبل.

وتسعى شركات التطوير العقارى للإسراع بوتيرة الإنشاءات بمواقع مشروعاتها لتقليل مخاطر زيادة التكلفة والالتزام بمواعيد التسليم للحاجزين فى ظل حجم المبيعات غير المسبوقة التى تشهدها السوق العقارية فى السنوات الأخيرة.

وحصلت «أورا ديفلوبرز» مؤخرا على قرض مشترك بقيمة ٧ مليارات جنيه من تحالف مصرفى بهدف تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروع «زد إيست» بنشاط خدمى عمرانى متكامل والمقام على مساحة 334 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة، والذى يعد أحد أبرز مشروعات أورا ديفلوبرز إيجيبت فى القاهرة الجديدة.

ويضم مشروع «زد ايست» بالتجمع الخامس نحو ٩ آلاف وحدة سكنية ويبلغ إجمالى استثمارات المشروع نحو 170 مليار جنيه، وحصلت الشركة على الموافقات اللازمة لإقامة 3 أبراج بارتفاع 100 متر.

وتمتلك «أورا ديفلوبرز» محفظة أراضٍ تضم ١٤٠٠ فدان بإجمالى استثمارات ٧٠٠ مليار جنيه تتوزع ما بين شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى.

تأسست «أورا ديفلوبرز» فى 2018، وتقوم بتطوير عدد من المشاريع السكنية والتجارية والرياضية والفندقية فى شرق وغرب القاهرة.

وبحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذى للشركة هيثم محمد، فإن الأعمال الإنشائية لشركة أورا ديفلوبرز ستصل إلى ٨ مليارات جنيه خلال العام الجارى والمستهدف أن تصل إلى ٢٠ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٥، موضحا أن الشركة تعمل على الإسراع بوتيرة الإنشاءات لضمان الالتزام مع العملاء فى مواعيد التسليم.