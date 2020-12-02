الداخلية تفحص سائقي الحافلات المدرسية للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات

شكلت مديريات الأمن بالمحافظات، لجان، بالتعاون مع الجهات المعنية، للمرور على المدارس وفحص السائقين للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور.

وأسفرت نتائج اللجان على مستوى محافظات (القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – بنى سويف – السويس – سوهاج – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – الفيوم – الجيزة – القليوبية – البحيرة – قنا – البحر الأحمر – الدقهلية)، بإستهداف 26 مدرسة بإجمالى فحص 550 حالة تبين إيجابية 9 حالات من السائقين لتعاطيهم مواد مخدرة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصة تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أرواح طلبة المدارس.