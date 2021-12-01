محمود فتح الله: فوز مصر على لبنان مهم بغض النظر عن الأداء

قال محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز، إن الفوز الذي حققه منتخبنا الوطني على لبنان في افتتاح مشواره بكأس العرب، يمنح الثقة للاعبين بغض النظر عن الأداء، مشيرًا إلى أن الفوز في بداية البطولة مهم للغاية.

وأضاف فتح الله خلال مداخلة تلفزيونية أن أي مباراة في بداية بطولة دائمًا ما يكون له رهبة، فضلًا عن أن منتخب لبنان قوي وكبير، موضحًا أن الأداء سيتحسن في المباريات المقبلة للمنتخب الوطني.

وعن مباراة بيراميدز الودية التي خسرها أمام مصر المقاصة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قال إن هذه المباراة استعداد لمواجهة مانياما الكونغولي، في مباراة الإياب بدور الـ32 بكأس الكونفدرالية، مضيفًا «حققنا منها عدة مكاسب على الرغم من الخسارة، خاصة وأن إسلام عيسى عاد للمشاركة بالإضافة إلى الاطمئنان على باقي اللاعبين.

وتابع «نأمل في تحقيق الفوز في مباراة العودة على مانياما، وهدفنا حصد بطولة الكونفدرالية النسخة الحالية، ووليد الكرتي غير مقيد في قائمة بيراميدز الإفريقية لذلك انضم إلى المنتخب المغربي بكأس العرب على عكس لاعبينا الذين لم ينضموا إلى قائمة المنتخب الوطني لارتباطهم بمباريات في كأس الكونفدرالية».