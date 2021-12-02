أصيب شابان فلسطينيان صدمهما مستوطن إسرائيلي بسيارته، مساء اليوم الخميس، غرب سور البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية بمدينة القدس المحتلة إن الشابين عماد أبو الهوى وطارق خويص من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، أصيب أحدهما بكسور في قدمه، عقب واقعة الدهس قرب "جورة العناب".

ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل.

وكان 186 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا ،في وقت سابق اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من ضمنهم طلبة في مدارس يهودية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من الحرم، بحماية شرطة الاحتلال.