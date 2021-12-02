البيت الأبيض يعتزم تشديد قواعد السفر بسبب تهديد أوميكرون

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشديد قواعد السفر لمكافحة متحور أوميكرون من فيروس كورونا، من خلال مطالبة المسافرين جوا إلى الولايات المتحدة بالخضوع للاختبار خلال يوم من سفرهم بغض النظر عن حالتهم من التطعيم، وفقا لمصدر مطلع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس بايدن يعتزم الإعلان عن المتطلبات الجديدة في كلمة يحدد خلالها بالتفصيل خطته لاحتواء الوباء خلال فصل الشتاء.

وحاليا، يتعين على المسافرين المطعمين الخضوع للاختبار خلال ثلاثة أيام من ركوب طائراتهم إلى الولايات المتحدة، إلا أنه سيتم تقليص هذه الفترة إلى يوم واحد .

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الأسبوع الماضي قيودا على السفر تمنع دخول الوافدين الأجانب الذين كانوا في أي دولة من ثماني دول في الجنوب الإفريقي خلال الـ14 يوما السابقة. ولم تحدد الإدارة إلى متى ستظل هذه التدابير سارية.