 بالفيديو.. الجيش الإثيوبي يدمر أعلى سد خرساني مقوس في إفريقيا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. الجيش الإثيوبي يدمر أعلى سد خرساني مقوس في إفريقيا


نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 2:04 ص | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 2:04 ص

قصف الجيش الإثيوبي سدا تكلفته 224 مليون دولار، حيث اتهمت جبهة تحرير تيجراي الشعبية، نظام رئيس الوزراء آبي أحمد، بقصف سد تيكيزي شمالي البلاد.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن السد تم بناؤه عام 2009، لتوليد الطاقة في إقليم تيجراي، ويعتبر أعلى سد خرساني مقوس في إفريقيا بارتفاع 188 مترا.

ويحتدم القتال بين تيجراي، والجيش الإثيوبي، خاصة بعد إعلان آبي أحمد قياداته للعمليات العسكرية، إذ ظهر في فيديو مرتديا زيا عسكريا، زعما أن الجيش ينتصر في حربه مع تيجراي.

وطالب المجتمع الدولي، طالب الطرفين بوقف إطلاق النار، في ظل الصراع الجاري.

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