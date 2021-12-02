 متحور كورونا الجديد.. كوريا الجنوبية تبلغ عن سادس إصابة بـ أوميكرون - بوابة الشروق
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متحور كورونا الجديد.. كوريا الجنوبية تبلغ عن سادس إصابة بـ أوميكرون

هديل هلال
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 3:51 م | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 3:51 م

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنها أكدت إصابة صبي مراهق بسلالة «أوميكرون» المتحورة من كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بتلك السلالة في البلاد إلى 6 أشخاص.

وخرجت نتيجة اختبار المراهق المقيم في إنتشون، غرب سيئول إيجابية للفيروس يوم الثلاثاء، وتم إجراء اختبار لتحديد إصابته بالسلالة بعدما أثبتت إصابة والديه بها يوم الأربعاء بعد زيارتهما لنيجيريا الشهر الماضي، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ونقلًا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، مساء الخميس، كان الزوجان وكلاهما في الأربعينات من العمر من أولى حالات الإصابة بسلالة أوميكرون في كوريا، بالإضافة إلى صديق لهما ومواطنتين.


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